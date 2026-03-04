A floridai Abdul Azizi régi ügyfele és még régebbi rajongója a Porsche márkának, ám a cég legutóbbi húzása után elképzelhető, hogy faképnél hagyja őket – persze, csak miután kifizették a szerinte neki járó kártérítést.

A férfi egy 2022-es gyártású 911 GT3-ast vásárolt meg a Porsche egyik Pennsylvania állambeli márkakereskedésében. A kilométer-számláló mindössze 34 mérföldet (55 km) mutatott, ami összhangban is volt azzal, amit a szalon állított: tudniillik, hogy az autót marketing célokra, illetve az értékesítési személyzet oktatására, szemléltető járműként használták.

Az autóért közel 282 ezer dollárt, azaz 94 millió forintot fizetett a károsult, aki az Automotive News szaklappal beszélve felidézte, hogy már a vásárlás másnapján feltűnt, hogy valami nem stimmel.

Az USA-ban minden új autón kötelező elhelyezni egy matricát (úgy. Monroney-matrica), amely részletesen tartalmazza az autó alapadatait: az ajánlott vételárat, az alap- és opciós felszereltséget, a fogyasztási adatokat, a biztonsági minősítést, és így tovább. Amikor Azizi elkérte ennek a dokumentumban a másolatát, azt a tájékoztatást kapta, hogy az autó nem rendelkezik ilyen matricával – másnap viszont megtalálta a kesztyűtartóban a matricát, amire nagy piros betűkkel a következőt pecsételték rá: „Nem értékesíthető.”

Hogy ekkor miért nem fordult azonnal a márkakereskedéshez, nem tudjuk. Az autó viszont késlekedés nélkül elkezdett komoly elektromos hibákat produkálni, és amikor a tulaj elvitte egy (másik) márkaszervizbe a kocsit, ott arról tájékoztatták, hogy az autón korábban már végeztek javítást, sőt, javításokat, amelyek jellege és minősége arról tanúskodik, hogy szerelői oktatásra használták a kocsit. Egy másik szakszervizben a 911-es alá néztek, és kiderült, hogy a futómű és a fenéklemez elemeit megbontották, le-, majd visszaszerelték, méghozzá hibásan.

Egy éven át volt különböző hibákkal szervizben a méregdrága sportautó, a javítások nem jártak eredménnyel. Az ügyet jogi útra terelte, és elérte, hogy kötelezték a Porschét az autó visszavásárlására. A Porsche fellebbezett, ezért az ügy egyelőre a levegőben lóg, Azizi ugyanakkor nem hagyja annyiban a dolgot: már nem éri be a visszavásárlással, hanem kártérítést követel fél tucatnyi jogsértés miatt.

A 2021-ben bemutatott Porsche 911 minden korábbinál nagyobb arányban alkalmaz versenytechnológiákat. Négyliteres, hathengeres szívómotorja 510 lóerős, álló helyzetből 3,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 318 km/óra. A modell egyébként 2025-re megújult, a változások a tömeget, a futóművet és a választható felszereltséget érintették.

Képeinken nem a történetben szereplő Porsche 911 GT3 látható