Új figyelmeztető tábla jelent meg a romániai közutakon, szerepük tájékoztató jellegű: segíteni a járművezetőket és a turistákat abban, hogy elkerüljék a váratlan költségeket azáltal, hogy ellenőrizik mobiltelefonjuk roaming beállításait. A táblákat a Románia Nemzeti Út- és Infrastruktúra-Kezelő Társaság (CNAIR) alá tartozó regionális igazgatóság helyezte ki.

Mint az Adevarul hírportál rámutat a határ térségében közlekedő autósok telefonja automatikusan átállhat szerbiai mobilszolgáltató hálózatára, ha az erősebb jelet ad, ami – főleg a mobil internet használata esetén – jelentős többletköltséget eredményezhet, anélkül, hogy az illető elhagyná Románia területét.

A táblák arra hívják fel a sofőrök figyelmét, hogy ellenőrizzék telefonjuk roaming- és adatbeállításait, vagyis az automatikus hálózatválasztás helyett manuális válasszanak szolgáltatót.

Nem újkeletű ötletről van szó, a romániai közútkezelőket egy 2023-ban kihirdetett jogszabály kötelezi arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzenek ki azon települések bejáratánál, ahol a mobiltelefonok átválthatnak egy szomszédos ország szolgáltatójának a hálózatára, de számos településhez csak most tették a táblákat.

Az elektronikus távközlésről szóló törvényt módosító rendelet azt is előírja, hogy az országos távközlési hatóságnak legalább háromévente – lefedettségi mérések vagy szimulációk alapján – közzé kell tennie azoknak a határ menti településeknek a listáját, ahol fennáll a lehetősége, hogy a telefon átvált a szomszédos országbeli szolgáltatóra.

Szerbia szerepe azért különleges ebből a szempontból, mert nem tagja az Európai Uniónak, így itt jelentősen eltérő szolgáltatási díj is elképzelhető.

Vannak más országokban is olyan közlekedési táblák, amelyeket nálunk nem látni, mutatunk is egyet: