Azt gondolnánk, az átlagos magyar vásárló árérzékeny, ez azonban nem feltétlenül van így. Magyarországon 2025-ben 128 440 új személyautót adtak el, 6,44 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, derül ki a Datahouse adataiból.

A legnépesebb a városi szabadidőjárművek (B-SUV) mezőnye volt 33 524 darab autóval, utána következtek az alsó-középkategóriás crossoverek (C-SUV, 31 960 db), a kompakt személyautók (C, 19 073 db), a középkategóriás SUV-ok (D-SUV, 11 393 db), és csak ezeket követték a városi kisautók (B), 8 588 eladott járművel.

Márpedig igazán olcsó autókat itt, a B-szegmensben, vagy a még kisebb A-szegmensben (1233 db) találunk – logikusan. Ebből könnyű levonni a következtetést, hogy az embereket nem szeretnének minden áron keveset fizetni az autójukért: az abszolút költségeket felülírja a méret, a helykínálat, a motorizáció, a presztízs és még ki tudja, hány egyéb paraméter.

Ezzel együtt is érdekes megvizsgálni, hogy melyek most Magyarország legolcsóbb személyautói. Listánkban kizárólag listaárakat tüntetünk fel, az időszakos akciókkal nem foglalkoztunk. Pontosan 10 olyan típus van, amelynek legolcsóbb variánsa a 7 millió forintos határt sem éri el, ezért itt húztuk meg a határt, de az alábbi Galériában azért feltüntettünk azokat a modelleket is, amelyek 8 millió forint alatt szerezhetők be.

A Top 10-es listán minden márka egyszer képviselteti magát, a kibővített rangsorban viszont vannak ismétlődések – vajon kitalálod előre, hogy melyik az a márka, amely a legtöbb modellt kínálja 8 millió forint alatti listaáron?

Galéria: Magyarország 10 legolcsóbb új autója