Amikor egy autógyártó, egy fogyasztóvédelmi szervezet vagy egy illetékes hatóság olyan hibát észlel egy vagy több típusnál, amely a tervezésre vagy a gyártásra vezethető vissza, azokat a hibákat igyekeznek úgy kijavítani, hogy az se pluszköltséggel ne járjon az ügyfelek számára, se balesetet, személyi sérülést vagy anyagi kárt ne okozzon. A visszahívási kampányok egy része életveszélyes problémák elhárításáról szól, máskor apróságokat kell javítani – a lényeg, hogy a számlát a gyártó állja, az autód pedig ismét üzembiztos lesz.

Alább a legfrissebb európai visszahívásokról olvashatsz: nyisd meg a galériát, és ha úgy látod, a te autód is érintett lehet egy vagy több kampányban, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel vagy a forgalmazóval.

Európai uniós visszahívások 2026. 04. hetében