Az Alfa Romeo tavaly nyáron jelentette be, hogy hivatalos támogatóként segíti az olasz Luna Rossa csapat indulását az America’s Cup vitorlásverseny harmincnyolcadik futamának, amelyre 2027 nyarán kerül sor, és most először Olaszország (azon belül is Nápoly) ad otthont a regattának.

Ehhez kapcsolódóan most bemutatták az Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa különkiadást, amelyből mindössze tíz darabot építenek.

A Giulia Quadrifoglio szokásos hajtásláncával (520 lóerős 2.9 V6 turbómotor, hátsókerék-hajtás, részlegesen önzáró differenciálmű) szerelt autó egyik különlegessége a szénszálas kompozit elemekből összeállított aerodinamikai csomag.

Az elülső szárnyacskák, a fenéklemezen kialakított szívócsatornák, a speciális küszöb és a diffúzor értelemszerűen hozzájárul a szériakivitelnél ötször nagyobb leszorítóerőhöz (300 km/óránál 140 kg, amely 40/60 arányban oszlik meg az első és a hátsó tengely között), de látványban csak asszisztálni tud a hatalmas dupla hátsó szárnyhoz.

A csomagtérfedélen elhelyezett két fél légterelő formájában és áramlástani hatásmechanizmusában a Luna Rossa AC75-ös versenyhajójának a hordszárnyából (hydrofoil) merített ihletet – ha a hidrodinamikai szárnyprofilok képesek kiemelni a vízből a 7,6 tonna vízkiszorítású, csaknem 23 méter hosszú hajótestet, kicsinyített másaik fejre fordítva elboldogulnak az 1,7 tonnás sportszedánnal.

A Luna Rossa különkiadás persze nem csak a funkcióról szól, esztétikailag is egyedülálló. Soha nem festették még például pirosra a márkalogó hátterét az autó orrára és farára szerelt, illetve a kormánykerék közepére erősített emblémán. A vörös körök szinte világítanak a kézzel festett, acélszürkére fényezett karosszéria előterében.

A 19” keréktárcsák küllőit az utastérből kölcsönzött piros színre festették, az oldalfalon végigfutó fehér sávra pirossal írták fel a csapat (és a limitált széria) nevét.

A Sparco ülések kárpitozását és mintázatát a versenyhajón alkalmazott mentőmellények ihlették, a műszerfalra pedig a konkrét versenyhajó konkrét vitorlavásznából ragasztottak fel egy hártyavékony réteget.

Hogy mindez mennyibe kerül, arról nem beszél az Alfa Romeo, aminek részben az lehet az oka, hogy mind a tíz autót előre eladták – vélhetően évek múlva, árveréseken találkozhatunk majd velük.