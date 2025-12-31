Magyarországról nézve az ittas vezetés hatérértéke nem annyira szigorú, Utah államban sincs zéró tolerancia, még mindig volán mögé lehet ülni, ha a véralkoholszint nem haladja meg a 0,5 ezreléket.

Az új rendelkezés célkeresztjében nem is a két sör után egyszer elkapott sofőrök, hanem a visszaeső és extrém ittas vezetők állnak. Az új törvény gyakorlatilag megtiltja bizonyos elítélt sofőröknek, hogy egyáltalán alkoholt vásároljanak.

A H.B. 437-es jelzésű jogszabály bevezet egy teljesen új besorolást, az úgynevezett „eltiltott” (interdicted) kategóriát.

A 2026. január 1-től életbe lépő szabályozás szerint bárki, akit Utah-ban „extrém ittas vezetésen” érnek – ami ott 0,16-os vagy annál magasabb véralkoholszintet, illetve alkohol és drog kombinációját jelenti –, automatikusan ebbe a kategóriába kerül.

Akiket ide soroltak, azok kötelesek új állami személyi igazolványt vagy jogosítványt kiváltani, amelyen a fotójuk felett virít majd a figyelmeztetés: „no alcohol sale”, azaz számukra alkohol kiszolgálása tilos.

Az eladók, pultosok és felszolgálók számára kötelező lesz ellenőrizni ezt a jelzést minden egyes tranzakciónál – legyen szó élelmiszerboltról, állami italboltról, bárról vagy bármilyen rendezvényről. A rendszer kulcsa a totális ellenőrzés.

Eddig Utah állam törvényei megengedték az eladóknak, hogy mérlegeljék az igazoltatást, az új rendelkezés értelmében azonban minden egyes alkoholvásárlásnál kötelező az igazolvány elkérése, kivétel nélkül. A jogalkotók szerint csak így teremthető meg az az egységes végrehajtási rendszer, amely megszünteti a kiskapukat és a félreértéseket.

„Ez teljesen új terep Utah számára” – nyilatkozta Michelle Schmitt, az állami alkoholos italokért felelős hivatal (DABS) munkatársa, megjegyezve, hogy mind az eltiltotti kategória, mind a 100 százalékos igazoltatási kötelezettség drasztikus váltást jelent a hatósági ellenőrzésben.