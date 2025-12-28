A becslések szerint nem kevesebb mint 65 ezer hazai autótulajdonos élt a lehetőséggel, hogy január elsejével új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kössön, és ennek érdekében december elsejéig felmondta meglévő biztosítását.

Nekik legkésőbb december 31. éjfélig kell megkötniük új biztosítási szerződésüket, emlékeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A korábbi évek tapasztalatai szerint többségük erre a felmondással egy időben sort kerített, de mindig akad pár ezer autós, aki ezt elfelejti, vagy valamilyen más okból halogatja.

Ezzel azonban súlyos kockázatot vállalnak: aki a fent említett határidőig nem köti meg új szerződését, január elsejétől fogva fedezet nélkül marad. Amennyiben kárt okoz, neki kell állnia a kártérítést, ami személyi sérülés esetén akár több tízmilliós összeget is elérhet, áll a Szövetség által az MTI részére kiküldött közleményben.

Ha nem okoznak kárt, akkor is veszteség éri őket: a fedezetlenségi díj, amivel utólag áthidalhatják a kritikus időszakot, a normál díj többszörösére rúg.

Azok sem alhatnak nyugodtan, akik megkötötték ugyan az új biztosítási szerződést, de erről nem kaptak írásos visszaigazolást a biztosítótól vagy a közvetítő alkusztól: ilyen esetekben feltétlenül érdemes rákérdezni, hogy valóban létrejött-e a szerződés.

Az első díjrészlet esedékessége január 1-je, de ennek befizetésére a szerződést váltó autósoknak 2026. március 1-jéig van lehetősége.

A biztosítójuknál maradó ügyfeleknek ugyanakkor a normál rend szerint, azaz legkésőbb január végéig kell rendezniük a biztosítás díját.