A Suzuki Fronx épp csak elérte az egycsillagos értékelés határát az ausztrál újautó-vizsgálati program (ANCAP) független vizsgálatán, miután rosszul szerepelt alapvető törésteszteken, valamint felnőtt és gyermek utasvédelmi teljesítménye egyaránt minimálisnak bizonyult.

A frontális ütközéses vizsgálatok során a hátsó utasok mellkasát érő terhelés meghaladta az elfogadható maximális értéket, és emiatt a jármű automatikusan megbukott a teljes tesztprogramon.

9 fotó

Emellett a hat- és tízéves gyermekek fejének gyorsulása, illetve nyakának megfeszülése is olyan mértékű volt, ami miatt ezekre a mérési területekre nulla pontot volt kénytelen adni a szervezet.

Ha a bukás nem lett volna elég, az ANCAP még egy további, a fentiektől független, súlyos hiányosságot azonosított az autóban: a teljes átfedéses frontális ütközéses vizsgálat során a hátsó biztonsági öv megszűnt működni. A hátul utazó utas előre mozduló testét nem fogta fel az öv, az utas nekicsapódott az első üléstámlának.

Az alábbi videón a Suzuki Fronx hátsó biztonsági övének meghibásodása látható:

a videó a hirdetés után indul

A tesztet megelőzően mintegy 2300 Fronx talált gazdára Ausztráliában és Új-Zélandon.

Az ANCAP arra kérte a lakosságot, hogy amíg a Suzuki meg nem oldja a problémákat, és nem tudják megismételt teszten igazolni, hogy korrigálták a hiányosságokat, se gyermek, se felnőtt ne utazzon a Suzuki Fronx hátsó ülésein.

A Suzuki Australia azonnal reagált a problémára, és ígéretet tett arra, hogy a súlyosságához méltó komolysággal fogja kezelni a helyzetet.

A teszten egyébként a Suzuki Fronx nem csak a gyermek-utasvédelem terén teljesített gyengén (40%, azaz épp csak 1 csillag): az elöl utazók biztonságát 48%-osra (1 csillag), a gyalogosok és kerékpárosok védelmét 65%-ra (4 csillag), a biztonsági segédrendszerek működését 55%-ra (3 csillag) értékelte a szervezet.

Az alábbi videó a Suzuki Fronx teljes vizsgálati programjának összefoglalója:

a videó a hirdetés után indul

A Suzuki Fronx Hybrid (3995 x 1765 x 1550 mm; tengelytáv 2520 mm) 12 V mild hibrid rendszerrel kiegészített, 1,5 literes benzinmotorjához hatfokozatú, automata sebességváltó csatlakozik.

Az autóhoz hatalmas reményeket fűzött a Suzuki, 2024. augusztusi bevezetése óta 229 ezer példányban talált gazdára a délkelet-ázsiai és óceániai térségben, Indiában máris a legnagyobb számban eladott személyautó, míg Japánban a vártnál háromszor nagyobb iránta az érdeklődés.

4 fotó

Nem mellékes, hogy az ANCAP tesztjén tavaly az új generációs Suzuki Swift is egy csillagot kapott. A Fronx szerkezetileg sok hasonlóságot mutat a Swifttel.

Az ausztrál NCAP fennállása során mindössze három jármű kapott egy csillagnál is kevesebbet, azaz nullát: a 2023-ban a Mahindra Scorpion terepjáró és az MG5 szedán, 2020-ban pedig a Mitsubishi Express könnyű haszonjármű, ami valójában egy átemblémázott Renault Trafic volt.