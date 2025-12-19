Hiába van a Google kezében a Maps és a Waze is, a két alkalmazás immár hosszú évek óta külön fejlesztési utakon, egymással versengve fejlődik. Hogy ki melyikre esküszik, az változó, mindkét oldal mellett lehetnek érvek és ellenérvek egyaránt. Hamarosan azonban eltűnhet a Maps egyik előnye, melyet eddig a Waze nem tudott.

Hosszú idő után ugyanis ebbe az appba is belekerülhetnek a jelzőlámpák. A két navigációs alkalmazás közül ezt eddig csak a Maps tudta, a Waze nem, azonban egy izraeli oldal kiszúrta, hogy elkezdték a funkciót tesztelni. Működése még nem tökéletes: sima térképnézetben látszanak a lámpák (már akinél a Waze elindította a tesztet), viszont navigációs üzemben egyszerre legfeljebb csak három lámpa látható a kijelzőn.

A rendszer működésének tökéletessége azon is nagyban múlik, hogy a térkép összeállítói tudnak-e minden jelzőlámpáról. Ezen adatok implementálása is időigényes folyamat, így nem feltétlenül kell azon meglepődni, ha hetekig, vagy esetleg még hónapokig nem kapunk jelzőlámpa-adatokat az alkalmazásban.