A férfi július 10-én kétféle kábítószert is fogyasztott, majd elvitte édesapja kocsiját a szülő tudta és engedélye nélkül. A férfi bódult állapotban – a vele utazó két barátjával együtt – az éjjeli órákban a fővárosba hajtott, majd a VI. kerületben egy járőr megállította.

A férfi félrehúzódva megállt, de amikor a rendőrök kiszálltak a kocsijukból, gázt adott, és elhajtott a Nyugati tér felé. A piros lámpa ellenére megfordult, és a Blaha Lujza tér felé száguldott tovább. Száz fölötti tempóval átment több piroson, majd az Erzsébet körút Király utca és a Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a villamospályára. Az ámokfutásnak egy taxival való ütközés lett a vége.

A baleset után a vétkes sofőr és társai kiszálltak, és anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, ki és milyen sérülést szenvedett a másik autóban, segítségnyújtás nélkül elszaladtak. A taxit vezető férfi könnyen, utasa súlyosan sérült. A rendőrök perceken belül elfogták a balesetet okozó férfit és társait.

A kerületi ügyészség mindhárom, büntetett előéletű vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, korábbi, felfüggesztett szabadságvesztéseik végrehajtásának elrendelését indítványozta, a bódult vezető ellen ezen felül a járművezetéstől való végleges hatályú eltiltást is.