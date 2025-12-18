Már több mint egy évtizede nem a Ferrari színeiben versenyez a Forma-1-ben a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, azonban úgy tűnik, a spanyol klasszis a mai napig nem szakadt el a márkától.

Az Aston Martin 44 éves pilótáját Monaco utcáin látták egy 512 Testarossa volánja mögött. A rajongók az autótól, valamint annak rendszámától is elaléltak: az egyedi rendszámról a „3314” kombináció olvasható le, ami a 2013-as Spanyol Nagydíj óta várt 33. győzelemre és a pályafutását végigkísérő 14-es számra utal – írja az Auto Bild.

Fernando Alonso in his Ferrari 512 TR on the streets of Monaco 🔥



pic.twitter.com/2k2Ypafzxj — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) December 13, 2025

A rajtszámaként is használt 14-es tekinthető Alonso szerencseszámának, ugyanis annak idején ezzel a számmal, 14 évesen és július 14-én nyerte meg a gokart-világbajnokságot.

Ami magát az autót illeti, az 512 TR az 1990-es évek egyik ikonikus sportkocsija, ami manapság gyűjtői darab. A Ferrari az ikonikus, Pininfarina tervezte Testarossa frissített változataként dobta piacra. Az 1991-ben bemutatott, középfarmotoros sportkocsiból körülbelül 2200 darab készült, és mindegyiket ötsebességes manuális váltóval és 4,9 literes, 12 hengeres boxermotorral szerelték, mely 422 lóerős teljesítményt és 491 Nm-es forgatónyomatékot ad le a hátsó tengelyre.

Ilyen a Ferrari 512 TR – a képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

2010 és 2014 között Alonso öt szezont húzott le a Ferrarinál, és hiába volt hozzá közel kétszer is, nem sikerült felérnie a csúcsra a maranellóiakkal, és ahogyan a 33. futamgyőzelem, úgy a harmadik F1-es világbajnoki cím is hosszú-hosszú évek óta várat magára.

