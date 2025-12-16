A Nissan és annak motorsportokkal és egyedi átalakításokkal foglalkozó részlete, az NMC bejelentette, hogy globálisan kibővítik a Nismo modellcsaládot.

Az anyamárka talpra állítását és megerősítését célzó, átfogó program keretében növelni szándékozik a normál személyautók sportos(abb) kivitelének számító Nismo verziók számára a gyár. Jelenleg elvileg öt ilyen típus létezik, a cél pedig az, hogy számuk 2028-ra elérje a tízet.

13 fotó

Gyakorlatilag nem ilyen egyszerű a dolog, mert a modellciklusok váltakozásával érkeznek és eltűnnek az új és régi Nismo modellek. A Nissan japán weboldalán a a Fairlady Z kupé, az Ariya elektromos SUV, az X-Trail hibrid SUV és az Aura (Note) kisautó található meg a kínálatban, de korábban létezett GT-R Nismo, Leaf Nismo, Note Nismo, illetve hamarosan várható a Patrol Nismo. Mindezek közül Európában csak az Ariya Nismo van jelen, remélhetőleg ez is változni fog az elkövetkező években.

Ezzel párhuzamosan a Nismo modellek elérhetőségét is javítani szándékozik a Nissan, ami alatt remélhetőleg azt értik, hogy az egyes régiókban több típus lesz kapható. A darabszámok szintén emelkedni fognak, ami egyenes következménye a fent írtaknak: a jelenlegi 100 ezer helyett évente 150 ezer autót fognak Nismósítani. Hogy bírják kapacitással, illetve, hogy minél izgalmasabb autókat építhessenek, külső partnerek bevonását is megfontolja a Nissan.

Ehhez kapcsolódó izgalmas hír, hogy a Nissan visszatér a hosszú távú versenyzésbe, a 2026-os pénzügyi évtől kezdve ismét épít prototípus versenyautókat. 2015-ben már próbálkozott az LMP1 (a mai Hypercar elődje) géposztályban a Nissan, ám a szezon végével feladták további terveiket.