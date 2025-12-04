December 4-én, a 11. számú főút szentendrei átkelési szakaszán folyamatban lévő útépítési munkálatokkal összefüggésben az Ady Endre úti szakaszon előre nem tervezett műszaki probléma lépett fel ‒ áll a Magyar Közút közleményében.

A hiba elhárításán már dolgoznak, de a munkálatok várható elhúzódása miatt a délutáni csúcsidőszakban is fent kell tartani a félpályás útlezárást, illetve a jelzőőrös forgalomirányítást.

Jelentős torlódásra és megnövekedett utazási időre kell számítani a környéken. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.