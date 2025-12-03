2025 novemberében 1188 eladott személyautóval a hazai értékesítési ranglista élére ugrott a Škoda. Ezt ugyanúgy minimális mértékű, de mérhető növekedéssel (+3,94%) érte el éves szinten, mint a második helyezett Toyota (1120 autó, +4,28%). A Suzuki, amely tavaly ilyenkor magabiztosan vezette az eladásokat, visszacsúszott a harmadik helyre (900 autó, ‒28,05%.) Hatalmasat nőtt a tavaly ilyenkor 11. helyen álló Hyundai, a Dacia a 9. helyről jött fel a hetedikre.
Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025.11.
|Helyezés
|Márka
|
2025. 11.,
db
|2024. 11., db
|Változás
|
2025. 11.,
piacrész
|1
|Škoda
|1188
|3,94%
|11,05%
|2
|Toyota
|1120
|4,28%
|10,41%
|3
|Suzuki
|990
|-28,05%
|9,21%
|4
|Volkswagen
|674
|-1,17%
|6,27%
|5
|BMW
|645
|14,77%
|6,00%
|6
|Hyundai
|563
|69,58%
|5,24%
|7
|Dacia
|475
|23,06%
|4,42%
|8
|Mercedes-Benz
|453
|-11,52%
|4,21%
|9
|Ford
|436
|-43,23%
|4,05%
|10
|Kia
|429
|-22,00%
|3,99%
Éves szinten ugyanakkor nem kavarta meg a sorrendet a novemberi kiugrás, a sorrend maradt ugyanaz, mint a tavalyi év első tizenegy hónapja után. Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy a Suzuki előnye alaposan megcsappant a 2024-es év azonos időszakához képest, miközben a Ford egészen rámászott a Volkswagen nyakára.
Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025. 01‒11.
|Helyezés
|Márka
|
2025. 01-11.,
db
|
2024. 01-11.
|Változás
|
2025. 01-11.,
piacrész
|1
|Suzuki
|12997
|14311
|-9,18%
|11,06%
|2
|Toyota
|12710
|12956
|-1,90%
|10,82%
|3
|Škoda
|10381
|10097
|2,81%
|8,83%
|4
|Volkswagen
|8149
|8083
|0,82%
|6,93%
|5
|Ford
|7951
|6245
|27,32%
|6,77%
|6
|Kia
|7027
|6039
|16,36%
|5,98%
|7
|BMW
|6552
|5353
|22,40%
|5,58%
|8
|Mercedes-Benz
|5189
|4871
|6,53%
|4,42%
|9
|Hyundai
|4807
|4479
|7,32%
|4,09%
|10
|Nissan
|4376
|4369
|0,16%
|3,72%
Az egyes típusok népszerűségi rangsora csak éves szinten (január‒november összesítésében) áll rendelkezésre a Carinfo adatbázisában; a legkeresettebb típusokat az alábbi galériában találod.