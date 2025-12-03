2025 novemberében 1188 eladott személyautóval a hazai értékesítési ranglista élére ugrott a Škoda. Ezt ugyanúgy minimális mértékű, de mérhető növekedéssel (+3,94%) érte el éves szinten, mint a második helyezett Toyota (1120 autó, +4,28%). A Suzuki, amely tavaly ilyenkor magabiztosan vezette az eladásokat, visszacsúszott a harmadik helyre (900 autó, ‒28,05%.) Hatalmasat nőtt a tavaly ilyenkor 11. helyen álló Hyundai, a Dacia a 9. helyről jött fel a hetedikre.

Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025.11.

Helyezés Márka

2025. 11.,

db

 2024. 11., db Változás

2025. 11.,

piacrész
1 Škoda 1188   3,94% 11,05%  
2 Toyota 1120   4,28% 10,41%  
3 Suzuki 990   -28,05% 9,21%  
4 Volkswagen 674   -1,17% 6,27%  
5 BMW 645   14,77% 6,00%  
6 Hyundai 563   69,58% 5,24%  
7 Dacia 475   23,06% 4,42%  
8 Mercedes-Benz 453   -11,52% 4,21%  
9 Ford 436   -43,23% 4,05%  
10 Kia 429   -22,00% 3,99%  

Éves szinten ugyanakkor nem kavarta meg a sorrendet a novemberi kiugrás, a sorrend maradt ugyanaz, mint a tavalyi év első tizenegy hónapja után. Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy a Suzuki előnye alaposan megcsappant a 2024-es év azonos időszakához képest, miközben a Ford egészen rámászott a Volkswagen nyakára.

Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025. 01‒11.

Helyezés Márka

2025. 01-11.,

db

2024. 01-11.

 

 Változás

2025. 01-11.,

piacrész
1 Suzuki 12997 14311 -9,18% 11,06%
2 Toyota 12710 12956 -1,90% 10,82%
3 Škoda 10381 10097 2,81% 8,83%
4 Volkswagen 8149 8083 0,82% 6,93%
5 Ford 7951 6245 27,32% 6,77%
6 Kia 7027 6039 16,36% 5,98%
7 BMW 6552 5353 22,40% 5,58%
8 Mercedes-Benz 5189 4871 6,53% 4,42%
9 Hyundai 4807 4479 7,32% 4,09%
10 Nissan 4376 4369 0,16% 3,72%

Az egyes típusok népszerűségi rangsora csak éves szinten (január‒november összesítésében) áll rendelkezésre a Carinfo adatbázisában; a legkeresettebb típusokat az alábbi galériában találod.

Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb típusok 2025. 01‒11.

10 fotó