2025 novemberében 1188 eladott személyautóval a hazai értékesítési ranglista élére ugrott a Škoda. Ezt ugyanúgy minimális mértékű, de mérhető növekedéssel (+3,94%) érte el éves szinten, mint a második helyezett Toyota (1120 autó, +4,28%). A Suzuki, amely tavaly ilyenkor magabiztosan vezette az eladásokat, visszacsúszott a harmadik helyre (900 autó, ‒28,05%.) Hatalmasat nőtt a tavaly ilyenkor 11. helyen álló Hyundai, a Dacia a 9. helyről jött fel a hetedikre.

Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025.11.

Helyezés Márka 2025. 11., db 2024. 11., db Változás 2025. 11., piacrész 1 Škoda 1188 3,94% 11,05% 2 Toyota 1120 4,28% 10,41% 3 Suzuki 990 -28,05% 9,21% 4 Volkswagen 674 -1,17% 6,27% 5 BMW 645 14,77% 6,00% 6 Hyundai 563 69,58% 5,24% 7 Dacia 475 23,06% 4,42% 8 Mercedes-Benz 453 -11,52% 4,21% 9 Ford 436 -43,23% 4,05% 10 Kia 429 -22,00% 3,99%

Éves szinten ugyanakkor nem kavarta meg a sorrendet a novemberi kiugrás, a sorrend maradt ugyanaz, mint a tavalyi év első tizenegy hónapja után. Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy a Suzuki előnye alaposan megcsappant a 2024-es év azonos időszakához képest, miközben a Ford egészen rámászott a Volkswagen nyakára.

Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025. 01‒11.

Helyezés Márka 2025. 01-11., db 2024. 01-11. Változás 2025. 01-11., piacrész 1 Suzuki 12997 14311 -9,18% 11,06% 2 Toyota 12710 12956 -1,90% 10,82% 3 Škoda 10381 10097 2,81% 8,83% 4 Volkswagen 8149 8083 0,82% 6,93% 5 Ford 7951 6245 27,32% 6,77% 6 Kia 7027 6039 16,36% 5,98% 7 BMW 6552 5353 22,40% 5,58% 8 Mercedes-Benz 5189 4871 6,53% 4,42% 9 Hyundai 4807 4479 7,32% 4,09% 10 Nissan 4376 4369 0,16% 3,72%

Az egyes típusok népszerűségi rangsora csak éves szinten (január‒november összesítésében) áll rendelkezésre a Carinfo adatbázisában; a legkeresettebb típusokat az alábbi galériában találod.

Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb típusok 2025. 01‒11.