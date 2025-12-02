Jelentős kockázatot vállal, de sokszor kényszerpályán mozog a magyar autóstársadalom a casco kapcsán. A Kovács Autóalkatrész Kft. kutatása szerint mindössze a megkérdezettek kilenc százaléka rendelkezik cascóval, a túlnyomó többség (87%) csak a kötelező felelősségbiztosítást fizeti.

A casco hiánya sok esetben nem a tulajdonos döntése, hanem a lehetőségek hiánya. A biztosítással nem rendelkezők 38 százaléka az autója korát jelölte meg fő okként, mivel az idősebb járművekre már nem lehet vagy nem gazdaságos szerződést kötni. Ez összecseng a cég év eleji kutatásával, amely szerint a válaszadók jelentős részének, mintegy 62 százalékának 15 évesnél idősebb autója van.

A válaszadók harmada (33%) a magas árakat jelölte meg a casco elutasításának okaként. A lélektani határ éles: a többség (59%) szerint csak a „szalonautókra”, azaz a legfeljebb hároméves járművekre éri meg cascót kötni.

Az autósok pénztárcája is szűkre szabott: a relatív többség (35%) az autó értékének mindössze 1-2 százalékát tartaná elfogadható éves díjnak, ami a jelenlegi piaci árazások, valamint az autók életkora mellett nem reális.