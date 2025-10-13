Az idei első kilenc hónapban a személyautókra megkötött teljes körű casco biztosítások átlagdíja 206 400 forint volt, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb a 2024 hasonló időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél ‒ áll az Insura.hu biztosításközvetítő közleményében.

A szerződők 22 százaléka nyolc évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.

Az új autók átlagos casco díja az év első kilenc hónapjában 254 ezer forint volt (1,6 százalékos csökkenés tavalyhoz képest), miközben azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek casco szerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek (ez 3,8 százalékos csökkenést jelent). A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést.

Az átlagdíjak csökkenése részben a piacon tapasztalható biztosítói verseny következménye, de szerepe van benne annak is, hogy az idei szerződések között magasabb a kisebb átlagdíjjal rendelkező évfordulós kötések aránya, ami pedig az ügyfelek növekvő tudatosságára utal ‒ írta a közlemény.

