Csütörtöki ülésén hozott egyhangú döntésével a somogyi megyeszékhely közgyűlése úgy módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendeletet, hogy az érintett járművek magánszemély tulajdonosait, üzembentartóit 100-200 ezer forintig, a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket 100 ezertől kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság megfizetésére kötelezik.

Az elfogadott előterjesztés szerint Kaposváron 2023 októbere óta van lehetőség a lejárt műszaki engedéllyel parkoló járművek elszállítására. A közterület-felügyelet egy vállalkozó bevonásával eddig 53 járművet vitt el, ebből a szállítási és tárolási költségek megfizetése után 17-et váltottak ki. A többit a felügyelet árverésre bocsátotta, de a többségében leromlott, roncs állapotú autók iránt szerény érdeklődés mutatkozott.

Azok, amelyeket sikerült eladni, jóval az önkormányzati költségek alatti áron keltek el, a bontóba került 20 autó után pedig nem számíthatott bevételre a város, holott egy gépjármű elszállítása, tárolása, őrzése, bontóba adása 200 ezer forintba kerül a településnek.

Az önkormányzat abban bízik, hogy a rendeletmódosítás eredményeként kiszabható bírság visszatartó erejének hatására a járműelszállítások száma és ezzel együtt a várost terhelő költség is csökken.