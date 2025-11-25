2034 végéig bezárólag – azaz a következő tíz évben – 650 gigawattórányi zöld elektromos energiát vásárol olaszországi partnerétől a Ferrari, írja a Reuters.

Az autógyártó és a Shell helyi leányvállalata többek között erről állapodtak meg abban a szolgáltatási szerződésben, amelynek értelmében a Shell Energy Italia további energiamennyiséget és megújulóenergia-tanúsítványokat is biztosít.

A most lekötött zöldenergia-mennyiség a maranellói üzem működését csaknem 50 százalékban fedezi, a fent említett extra energia-mennyiségekkel pedig a Shell Energy Italia az autógyártó olaszországi tevékenységeinek 100 százalékát megújuló energiákkal fedi le.

A Ferrari 2030-ra 90 százalékkal szándékozik csökkenteni a tevékenységeihez és az általa megvásárolt energiához kötődő károsanyag-kibocsátásokat.