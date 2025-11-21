A Manthey Racing egy 1996-ban alapított, német versenyistálló, de fontosabb dátuma a 2013-as: az előző évek sikerei nyomán a Porsche AG főtulajdonossá (51%) vált a cégben, és rájuk bízta a gyári csapatok támogatását a hosszú távú világbajnokságban. Ez jó döntésnek bizonyult, egymást követték a győzelmek és bajnoki címek, ami a privát ügyfelek körében is kívánatossá tette a Manthey nevét. Logikus tehát, hogy a cég már jó ideje fejleszt és kínál tuningcsomagokat a Porsche legkeményebb közúti típusaihoz.

A most bemutatott új fejlesztés a 911 GT3-hoz, a Porsche homológ versenyautó-alapjához érkezett. A motorhoz nem nyúltak, viszont minden mást átalakítottak. Lelőjük a slusszpoént: az előző generációs modell Manthey-csomagos verziójánál 2,8 másodperccel gyorsabban ment körbe az új gép a Nürburgring északi körén.

Ehhez a kulcs a leszorítóerő növelése volt, ami persze a futómű erősítését is feltételezte.

A Manthey mérnökei teljesen áttervezték a fenékborítást, az első splitter hosszabban nyúlik előre, a konzolra emelt hátsó szárny szélesebb és egy plusz Garney-peremet is kapott. A diffúzor hosszanti elemeit megnyújtották, a nem kívánatos örvények elkerülése érdekében a hátsó kerekeket szénszálas tárcsával borították.

285 km/óránál akár 540 kg préseli az aszfaltba az autót – ha a pályabeállítások helyett a közútit választjuk, akkor is 355 kilónyi leszorítóerőről beszélünk.

A Manthey és a Porsche közös fejlesztése a speciális, utcára és pályára egyaránt használható felfüggesztés. A rugóstagok négy irányban állíthatók, szerszám nélkül szabályozható a be- és kirugózás. A rugóráták 10%-kal nőttek, főleg egyenetlen útfelületen (pl. vetőkőre hajtva) érvényesülnek a fejlesztések, az autó hatékonyan tartja az aszfalton a kerekeket, ami az aerodinamikai csomag hatékonysága miatt is fontos.

A keréktárcsák 20 vagy 21 colos, kovácsolt darabok, a fékcsövek acélhálóval fonottak, és bár a Porsche kerámia fékrendszere is a szériafelszereltség része, a Manthey ezek tudását is feldobja különleges fékbetétjeivel.

Ezek a lényegi módosítások, de a Mathey-nél tudják, hogy ez kevés: talajmegvilágítást, színes vontatóhevedereket, szénszálas légkivezetőket és szívónyílás-borításokat kínálnak az autóhoz.

A puding próbája persze az evés. Míg az előző generációs 911 GT3 Manthey-szettes kivitele 6 perc 55,74 másodperc alatt ment körbe a Nordschleifén, az újoncnak 6:52,981 is elég volt ehhez, pedig a körülmények nem kedveztek a rekordkörnek. Mindkét esetben az opciós Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsokon futottak az autók.

A Manthey készlet várhatóan március tájától rendelhető a 911 GT3-hoz, addigra talán ismét kimerészkednek a Nürburgringre, és megfutják azt a kört, amivel már ők is elégedettek lesznek.