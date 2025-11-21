A fiával együtt tűnt el az egyik anya autója egy tennessee-i iskola parkolójából, a nő azonnal be is bejelentette a lopást a Mt. Juliet-i rendőrségen. A hatóságok szerint az anya épp csak beszaladt az iskolába, hogy leadja a papírjait, de mire visszaért, a kocsinak már hűlt helye volt – írja a Road & Track.

Egy szemtanú látta, ahogyan elhajtanak az autóval, majd a padkán átugratva kis híján nekiütköztek vele egy másik kocsinak. A térfigyelő kamerákon ugyanakkor nem lehetett látni, hogy bárki is beszállt volna az autóba, így a gyanú az autóban ülő 10 éves fiúra terelődött. Otthon, az iskolától nagyjából 1,5 kilométerre meg is találták a gyereket, aki a kalandja során a legnagyobb kárt még a garázsban található hűtőszekrényben okozta, aminek a parkolás során ment neki, legalábbis más kárról nem érkezett bejelentés.

A rendőrség szerint a fiú azt mondta nekik, azért döntött úgy, hogy egyedül jön haza, mert előtte összeveszett az anyjával.

Az ügy azonban ezután újabb fordulatot vett, ugyanis a fiút a történtek előtt értetlenül álló apával együtt találták meg, a nyomozás során pedig kiderült, hogy a férfival szemben lopás miatt elfogatóparancs van érvényben, így őt őrizetbe vették.

A Tennessean arról számolt be, hogy a kora miatt nem vonhatják felelősségre, így a 10 éves fiú ellen nem emelnek vádat a november 14-én történt incidensért, viszont a gyermekjóléti szolgálatot bevonták.

