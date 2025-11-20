Annak idején a Vezess is beszámolt arról a furgonosról, aki 2022-ben büntetőfékezéssel okozott balesetet az M1-M7 közös szakaszán. A felvételen jól látszik, hogy a kisteherautó először kivágott egy autó mögül, majd állóra fékezett előtte. Emiatt a mögötte érkező autósoknak is meg kellett állniuk, ami többeknek sikerült, de az egyik sofőrnek nem. Hiába fékezett, több autónak is nekiütközött.

A Telex cikke szerint a furgonos férfival szemben közúti veszélyeztetés és négyrendbeli rongálás miatt indult büntetőeljárás. Idén márciusban első fokon két év felfüggesztett szabadságvesztésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, ezen felül három év hat hónapra eltiltották a járművezetéstől is.

Mint kiderült, a férfi jogosítványát nem sokkal a baleset után bevonták, ennek ellenére volán mögé ült, és összesen négy szabálysértési ügye is volt. Ebben az időszakban ugyanis csak szüneteltették a vezetési jogosultságát, de még nem volt eltiltva a vezetéstől.

A különbség annyi, hogy aki a szüneteltetés ideje alatt vezet autót, az szabálysértést követ el, az eltiltás hatálya alatti vezetés viszont bűncselekménynek számít. Mivel a furgonos férfi az elsőfokú ítéletet megelőző években autózott jogosítvány nélkül, büntetőfékezési ügyén kívül nem indítottak vele szemben további büntetőeljárásokat, a márciusi ítéletben tiltották el a vezetéstől.

Az összesen hatmillió forintos anyagi kárral járó baleset ügyében a jogerős ítélet november 19-én született meg. A bíróság végül úgy döntött: az elkövető nehéz életkörülményeire, illetve az eltelt időre tekintettel elengedi az elsőfokú ítéletben megállapított pénzbüntetést. A férfinak nem kell börtönbe vonulnia sem, mert a jogerős ítélet helybenhagyta a korábban kiszabott büntetés felfüggesztését.

Mivel a büntetőfékezés miatt jogerősen elítélt férfi vezetési jogosultságának felfüggesztése óta eltelt idő meghaladta a vezetéstől való eltiltás időtartamát, elvileg ismét vezethet, de mégsem teheti, mert ehhez először kötelező utánképzésen kell részt vennie, amelynek végén megkaphatja a jogosítványa visszaszerzéséhez szükséges igazolást.

Az ítélet kissé meglepő annak fényében, hogy a bíró érvelésében szerepelt az is, hogy a büntetőfékezés miatt induló bírósági eljárások az utóbbi időben elszaporodtak, de a közúti veszélyeztetési ügyek súlya közt nagy különbségek vannak. Mint hozzátette, aki autópályán, a belső sávban megáll, és így ezzel fenyegeti a mögötte haladó autó vezetőjét, az kiemelten nagy balesetveszélyt okoz, amivel a vádlottnak is számolnia kellett.