Félelmetes jelenet játszódott le a múlt hétvégén a brazíliai SP-300-as autópálya Aracatuba és Guararapes közötti szakaszán, ahol egy több mint öt méter hosszú anakondára figyeltek fel – írja az El País.

A látványtól azonban egyetlen pillanatra sem riadtak meg a helyiek – épp ellenkezőleg: az arra járó autósok attól tartva, hogy a hatalmas kígyót el is gázolhatják, megálltak, és kezükbe véve az irányítást megpróbálták finoman leterelni az útról.

A hősies összefogásnak köszönhetően az anakonda ismét a vadon felé vehette az irányt. Arról nem is beszélve, hogy a helyiek ezzel egy esetleges balesetet is megelőzhettek, hiszen ilyenkor benne van a pakliban, hogy az ijedősebbek a gázra lépnek, vagy elrántják a kormányt.

Ennél már csak az lehet sokkolóbb, ha az utastérben jelenik meg menet közben egy kígyó. Volt ilyenre is példa: