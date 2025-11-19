Az óbudai 365 Oldtimer Múzeum szervezésében rendezik meg a Cars & Dreams árverést november 29-én, a helyszín a The GlassHouse Kolosy lesz. Az eseményt élőzene, kulináris élmények és a múzeum tárlatainak különleges esti megtekintése teszi teljessé. Az érdeklődők már egy nappal korábban, november 28-án szemügyre vehetik az aukcióra bocsátott járműveket.

A klasszikus járművek ma már komoly alternatív befektetési lehetőséget jelentenek, a piac globális mérete csaknem 40 milliárd dollár, amelynek a 30 százalékát Európa adja. Az ezredforduló óta a veteránautók átlagosan 15 százalékos értéknövekedést értek el évente, ez a mutató az elmúlt évtizedre szűkítve a kört a 18,5 százalékot is túlszárnyalta.

A megfelelően kiválasztott, jó állapotú és ritka autók nem csupán a múlt díszei, hanem értékes eszközök. A csúcstartó egy 1955-ös Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé, a legendás brit-német mérnök, Rudolf Uhlenhaut által tervezett két prototípus egyike. 2022-ben 143 millió dollárért (47,3 milliárd forint) cserélt gazdát a legendás jármű a Sotheby’s stuttgarti aukcióján, ez majd a triplája a korábbi rekorder 1962-es Ferrari 330 LM/250 GTO-nak.