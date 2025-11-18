A Flórián téri felüljárók felújításának második üteméhez kapcsolódva ideiglenesen új buszsáv létesül az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását.

A hétvégi várható csapadékos időjárás miatt a Budapest Közút szakemberei már a keddről szerdára virradó éjszaka felfestik a buszsávot. Így november 19-től a Pestről Budára tartó autósok két sávon közlekedhetnek az Árpád hídon. A Népfürdő utcai felhajtóról érkezőknek ettől az időponttól a középső sávba kell besorolniuk.

A BKK arra kéri a gépjárművel közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rendben fokozott figyelemmel vezessenek, és segítsék Budán a buszok biztonságos besorolását. Emellett azt javasolják, hogy aki teheti, a felújítás ideje alatt más útvonalon – a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat elkerülve – közelítse meg az úti célját.

Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én 20 órától veszi kezdetét. Az aktuális munkálatokról itt olvasható további tájékoztatás.