A vitatott megítélésű tuningcég, amely egyesek szerint arra specializálódott, hogy elcsúfítsa az emberiség által ismert legszebb autókat, ezúttal nem választott valami őrült nevet ehhez az eszement építéshez, egyszerűen csak Bentley Continental GT-ként hivatkozik rá. Lehet, hogy azért, mert náluk egy ilyen csomag visszafogott, szinte alig látható átalakítást jelent.

A hosszú utakra termett luxuskupé módosított hűtőrácsot, új, szellőzőnyílásokkal ellátott motorháztetőt és rengeteg kiegészítőt kapott a lökhárítón, amelyhez egy új légterelő is csatlakozik. A forma mellett a felhasznált anyag exkluzivitása igazán kirívó: az összes fekete-szürke foltos elem kovácsolt karbon kezdve a motorháztetőtől a díszító elemekig. Míg a kovácsolt karbonnak megvan a helye a pályaautókon, mint például a Lamborghini Huracan STO, egy olyan autón, mint a Continental GT, idegenül hat.

8 fotó

A Mansory még több kovácsolt karbont pakolt az ajtóborításokra, az oldalsó visszapillantó tükrökre és a küszöbökre.

A hátulján két apróbb spoiler is elhelyezésre került: egy a hátsó szélvédő felett és alatt, egy kis „kacsafarok” a motorháztetőn valamint egy többlamellás diffúzor, amely középen féklámpával, kétoldalt pedig a négy kipufogóvég kivágásaival hívja fel magára a figyelmet.

Ha ez a Bentley fekete lenne, a karbon alkatrészek nem lennének ennyire feltűnőek. Ám mivel az autó sárga, a karbon valósággal ordít róla. A külső változtatásokat – de nem javításokat – a 22 colos kerekek teszik teljessé.

Belül a Mansory ugyanilyen drasztikus beavatkozást végzett: a kormánykereket, az ajtópaneleket, a középkonzolt, az üléseket, sőt még a műszerfal alsó részét is élénksárga bőrbe vonták. Árat nem közöltek, de ez aligha számít. Bárki, aki hajlandó rábólintani ennyi szénszálas műanyagra és sárga bőrre, valószínűleg már rég törődik az árcédulákkal.