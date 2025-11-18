Fél évszázad, hét generáció (de hamarosan jön a nyolcadik), több mint húszmillió eladott autó: a BMW 3-as szériája akkor is az autógyártás egyik legsikeresebb modellsorozata volna, ha nem kezelnék ikonikus típusként a márka rajongói – de persze annak tekintik, így az idei, ötvenéves jubileum különösen nagy esemény.

Olyannyira nagy, hogy a BMW limitált emlékszériát készített a sorozat tiszteletére.

12 fotó

A BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition műszakilag maradt az, ami volt. A háromliteres, soros hathengeres turbómotort 48V-os hibrid rendszer egészíti ki, a teljesítmény 392 lóerő. Bár ma már Európában is ezt a hajtásláncot alkalmazza a modell, itt mégsem erről, hanem az észak-amerikai specifikációjú modellről beszélünk, ezt a jubileumi modellt ugyanis kifejezetten az ottani piacokra szánják. Ezért aztán olyan különleges kiegészítőt kap, mint a bővített Merino bőrcsomag, amelyet a 3-as szériához az USA-ban még soha nem kínált a gyár. M Performance kipufogórendszer és szénszálas hátsó légterelő is jár az autóhoz.

Mindez persze még kevés volna az ünnepélyességhez, ezért a BMW azt találta ki, hogy az előző szériák egy-egy jellegzetes színét hozza vissza a különkiadáshoz.

Az E21 (1975-1982) hozadéka a Ruby Red metálpiros, amelyhez elefántcsont kárpitozás és piros féknyergek társulnak. Az E30 (1982-1990) a Boston Green metálzöldet, az E36 (1990-1997) a képeinken is látható Avus Blue metálkéket hagyta ránk, mindkettőhöz Tartufo (szarvasgomba-barna) kárpit és kék féknyergek társulnak.

Az E46 (1997-2004) Carbon Black metálfekete színe mellé fekete kárpitozást és piros féknyergeket tartott a legjobb társításnak a BMW, míg az ötödik generációs BMW 3-as (E90) öröksége, a Sparkling Graphite sötét metálszürke Tartufo kárpittal és piros nyergekkel párosul.

Egyelőre nem tudjuk, csak reméljük, hogy Európában is kínál majd hasonló jubileumi modellt a BMW.