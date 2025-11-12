2027-től számos újdonságot vezet be sorozatgyártású autóin a Peugeot, és ezek jelentős része megtalálható a most bemutatott Polygon tanulmányautó fedélzetén. Hogy pontosan melyek lesznek ezek, ma még nem tudható, egyetlen kivétellel: bevezetik ugyanis az elektronikus kormányművet (steer-by-wire), amelynél egyáltalán nincs fizikai kapcsolat a kormánykerék és a kormányzott kerekek között.

Ezeknek a megoldásoknak a lényege a rendkívül széles tartományban módosítható áttételezés: városban középállásból 170-170 fokban forgatható el a volán – ez nem egészen egy teljes fordulat, szemben a manapság szokásos 2,5 – 3,5 fordulattal. Nagy sebességnél ennél is direktebb lehet a kormánymű, egészen akár a versenyautókat idéző, minimális elfordításig.

Izgalmas adalék, hogy ehhez kapcsolódóan a Hypersquare kormány-téglatestet is átvinnék a gyártásba. Mivel a manőverezés során nem kell elengedni a kormányt, nem kell átfogni, a szokásosnál jobban használhatónak ígérkeznek a négy kerek bemélyedésben elhelyezendő kezelőszervek.

Ami ezután következik, annak a megvalósulására nem tett ígéretet a Peugeot. Így például nem lehetünk biztosak (de reménykedhetünk) a hatalmas head-up display gyártásba vételére. A kormány mögötti, fekvő képernyő – amely parkolás közben hagyományos kijelzőként jeleníthet meg információkat vagy grafikákat – a szélvédő 24 x 74 centiméteres felületére vetíti ki a menetinformációkat. Ez 31 colos képátlónak felel meg, közvetlenül a vezető látómezejének a közepében, azaz egy másodpercre sem kell levenni a tekintetet az útról.

A head-up display régóta létező technológia, de általában kiegészítőként alkalmazzák – a Peugeot Polygon azonban nem rendelkezik hagyományos műszeregységgel, kizárólag a HUD tájékoztatja a vezetőt. Nem ez az első tanulmányautó, amely ezzel próbálkozik, de talán a Peugeot lesz az első gyártó, amely gyártásba veszi a megoldást.

Nem csak belül találunk innovatív LED-es kijelzőket, hanem kívül is. Az orrot és a fart ilyen mikro-LED-ek borítják, ezek rajzolják ki a hagyományos hármas oroszlánkarmot (ezúttal vízszintesen) és a márkanevet. A bal hátul felugró töltőfedél mellett, a tetőoszlopon szintén helyet kapott egy kijelző, amiről a töltéshez kapcsolódó információk olvashatók le.

Négy hagyományos ajtó helyett két nagy méretű, felfelé nyíló ajtót kapunk. Ezt olcsóbb gyártani, kisebb a tömege, és leegyszerűsíti a beszállást, mondja a Peugeot. Szintén könnyebb és olcsóbb a speciális ülésrendszer, amely egy 3D nyomtatással létrehozott üléshéjból és egy egyetlen darabból megformált, huzat nélküli szivacsból áll (plusz a tartószerkezet, nyilván.)

Ez egyben magával hozza a Polygon másik nagy dobását: a testre szabhatóságot. Ha sportosabb ülést szeretnénk, elég rendelni egy új szivacsot. Az utas előtti műszerfali panelre modulárisan rögzíthetők tartórendszerek, attól függően, hogy mire van szükségünk. Akasztók, polcok, üregek – ahogy mi szeretnénk, nem, ahogy a gyár elképzelte.

Magától értetődő, hogy a Peugeot Polygon a körkörös gazdaság terén is élen jár. A beltéri felületeket fedő festéket hulladék abroncsokból, a padlót, a tetőlemezt, az ajtópaneleket stb. borító szövetet újrahasznosított ülésekből gyártják – utóbbit „kovácsolásos” eljárással készítik, ami vélhetően a textilrostok formába préselését jelenti, de majd kiderül, ha megvásárolható lesz az így gyártott termék, ha pedig nem, akkor úgyis mindegy.

Az ülések vázát egyébként szintén PET-hulladékból nyomtatják, állítólag ilyen még nem volt az autóiparban. Ugyanebből az anyagból, szintén additív gyártással készülnek a dísztárcsák.

A Peugeot Polygon tehát igazán sokoldalúnak készült (ezért is nevezik poligonnak, azaz sokszögnek), és hogy ezt könnyebben megértse a publikum, a gyár rögtön be is mutatott három lehetséges átalakítási irányt. A városi, a dinamikus és a kirándulós (urban, player és explorer) személyiségek más és más kormányt, burkolatokat, üléseket, külső felszereléseket kapnak, de ha ez a koncepció is teret nyerne, vélhetően tervezhetnénk és nyomtathatnánk magunknak különféle szerelvényeket.