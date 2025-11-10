Burkolatfelújítási munkák miatt 2025. november 11-től (kedd) november 22-ig az M5 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 17. számú M51 csomópontban csomóponti ágakat zárnak le a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. A korlátozás ideje alatt a csomópont ezen oldalán a le- és felhajtás nem lesz lehetséges az M5-s autópályáról az M51 autóút irányba, valamint az M51 autóútról az M5 autópálya Budapest irányába.

A zárás ideje alatt az M5 autópályán és az M0 autóúton a kerülési irányra javasolt csomópontok változtatható jelzésképű táblákon és sárga alapszínű táblákon lesznek feltüntetve. A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők.

A gépjárművezetőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.