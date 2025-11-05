Vannak, akik még hisznek a dízelmotorban. Közéjük tartoznak a Diesel&EcoCar magazin szerkesztői is, akik évről évre összeállítják az év ötven legkiválóbb dízelmotoros típusainak a listáját.

Már a tény, hogy 2025-ben találnak félszáz dízelautót, jelzi, hogy nem halt ki teljesen a műfaj, bár tény, hogy számaik megfogyatkoztak: az év első kilenc hónapjában Európában eladott autóknak mindössze a 9,3%-át adták a dízelek, azaz csak minden tizenegyedik új autót hajt gázolaj.

A legjobb dízelek összegyűjtésénél ugyanazok a szempontok, mint bármely más autós rangsorolásnál: a gyártási és érzékelhető minőség, a helykínálat és a variálhatóság, a menetkomfort és a vezetési élmény, az értéktartás és az üzemeltetési költségek mind szerepet játszanak a végső sorrend összeállításában.

Az alábbi galériában a különböző méretosztályok és kategóriák győzteseit gyűjtöttük össze nektek; ha a teljes top 50-es listára vagy kíváncsi, azt megtalálod a kiadvány weboldalán.

2025 legjobb dízelautói ‒ Diesel&EcoCar magazin