Baleset miatt több mint 10-12 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán november 1., szombat délelőtt, írja az Útinformra hivatkozva az MTI.

A Bag és Kerekharaszt közötti szakaszon négy jármű ütközött össze. A forgalmat a 44-es kilométernél a leállósávra terelik, a menetidő akár egy órával is megemelkedhet.

Jobban jár, aki eleve elkerüli ezt a szakaszt: a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál érdemes a 3-as főútra kanyarodni, vagy az alsóbbrendű utakat választva a Gödöllő – Valkó – Tura – Hatvan útvonalon haladni.

Nyitóképünk illusztráció / Getty Images