A tervek szerint az M200-as egy 110 km/h-s sebességre alkalmas, kétszer kétsávos autóút lesz. Az építési munkálatok 2027 és 2030 között kezdődhetnek – írta a Feol.hu.

Az út terveit már az út nyomvonalába eső települések lakossági fórumain ismertetik, legutóbb Mohán tartottak ilyet. Ezen a területek elidegenítése váltotta ki a legtöbb kérdést és indulatot.

A kiemelt állami beruházásként kezelt projekt részeként az állam jogosult a nyomvonalba eső, jelenleg magántulajdonban lévő területeket kisajátítani az érintett tulajdonosoknak adásvételi ajánlatot téve.

Az M200-as gyorsforgalmi út többek között Sárkeresztest, Iszkaszentgyörgyöt, Mohát és Sárbogárdot is érinti majd. Az út célja az M0-s körgyűrű tehermentesítése, valamint az M1-es és M7-es autópályák összekötése Székesfehérvár térségében, Sárbogárdnál pedig az M8-as gyorsforgalmi hálózathoz csatlakozna.