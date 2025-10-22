A pihenni, mozogni vagy edzeni vágyók 2025-ben utoljára az ünnepi hosszú hétvégén, október 23-26-ig (csütörtöktől vasárnapig) vehetik birtokukba a pesti alsó rakpartot. Ekkor teljes szélességében megnyílik a Margit híd és az Erzsébet híd pesti hídfőjénél (a Március 15. térnél) lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakasz.

A BKK azt kéri a kerékpárral vagy rollerrel közlekedőktől, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogos felnőttekre és gyermekekre.

A négynapos záróeseményt különböző közösségi, szórakoztató- és zenés programok, kézműves tevékenységek színesítik a Jane Haining rakparton, ahol a hagyományoknak megfelelően vasárnap gyertyafényes vacsora búcsúztatja az idei rakpartnyitást.

Az érintett rakpartszakaszra a szerdáról csütörtökre virradó éjszakától hétfő hajnalig nem hajthatnak be a gépjárművel és taxival közlekedők. A déli irányú közúti forgalom az Irányi utcai lehajtón térhet a rakpartra; a Közraktár utcától északi irányba közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el azt.