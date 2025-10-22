A nehéz tehergépjárművek hétvégi és munkaszüneti napokra vonatkozó forgalomkorlátozása az október 23-i nemzeti ünnep alkalmával is érvényben lenne. A kamionstopot azonban az éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között az áruellátás zavartalansága érdekében részlegesen felfüggesztik – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A tájékoztatás szerint a korlátozásban érintett járművek így csak rövidebb ideig nem közlekedhetnek.

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása 2025. október 22-én szerda 22 órától október 23-án csütörtök 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot az áruellátás folytonossága érdekében az éjszakai időszakban felfüggesztik, így a kamionstop a következők szerint alakul: 2025. október 23. (csütörtök) 6.00‒22.00.

A kamionstop alkalmával egyébként teljes alapvető mentességet élveznek az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást, valamint friss, nyers, nem fagyasztott, nem szárított, nem feldolgozott zöldséget és gyümölcsöt, gabonát szállító — illetve ilyen szállítási cél érdekében a fel- és lerakóhely között, továbbá azok és a telephely viszonylatában üresen közlekedő — tehergépkocsik.