Még néhány hétre elegendő raktárkészlet áll rendelkezésre, és aztán vége: ezzel a rémületes hírrel fordult ügyfeleihez a holland Nexperia. A cég integrált áramköröket (általánosan ismert nevén chipeket) állít elő, többek között autóipari felhasználásra. Nem high-tech chipekről van szó, mégis megkerülhetetlenek: a legegyszerűbb, leggyakoribb funkciókat vezérlik autók millióiban a Nexperia alkatrészei, amelyek többek között például a műszerfali és kormánykapcsolókban találhatók meg. Ezek nélkül szó szerint legyárthatatlanok az autók – nem kapcsolható a világítás, nem szabályozható a klíma, nem mozgathatók az ablakok ezen áramkörök nélkül.

A Nexperia válságát a Peking és Washington közötti vámháború idézte elő.

A Nexperia holland gyökerekkel rendelkező, Hollandiában működő vállalat, amely azonban akkor jött létre, amikor egy félvezetőket gyártó holland óriáscég, az NXP eladta egyik üzletágát két kínai befektetőnek. Két évvel később, 2019-ben új kínai befektetők kerültek a képbe, és a cég igazgatói székébe is így kínai vállalkozó, Dzsang Sedzseng ült.

Miután 2024-ben Kína és az USA kölcsönösen kereskedelmi korlátozásokat vezetett be egymással szemben – az amerikai büntetővámokra válaszul Kína korlátozta a ritkaföldfémek exportját –, az USA tavaly decemberben feketelistára tette a Nexperia anyavállalatát, a Wingtechet, majd idén ősszel kiterjesztette ezt a tilalmat annak minden leányvállalatára is.

A holland kormány már másnap – egy vészhelyzeti jogszabályra és nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva – átvette a cég irányítását. Erre viszont Peking reagált ellenségesen, és korlátozta a Nexperia kínai üzemeinek és beszállítóinak exportengedélyeit.

A helyzet az európai és az észak-amerikai autógyártók szövetsége szerint egyaránt kritikus, és természetesen nem csak az autóiparra, és az érintett márkák tevékenységeinek otthont adó nemzetekre és régiókra lesz kihatással.

Nem először fordul elő ilyen krízis az autóiparban:

A legtöbb autógyártó egyelőre óvatosan fogalmaz, de a kézenfekvőnek tűnő megoldás – hogy tudniillik más beszerzőktől vásárolják meg a szükséges alkatrészeket – nem feltétlenül működőképes: egyrészt kevesen gyártják ezeket a csekély haszonkulcsot termelő, de iszonyatos mennyiségben készülő termékeket, másrészt bármilyen egyszerűek a Nexperia chipjei, szigorú autóipari és biztonsági tanúsítványokat kellett megszerezniük, hogy beépíthessék azokat az autókba, így egyáltalán nem könnyű azok kiváltása.

Nyitókép: A Nexperia Germany GmbH egyik alkalmazottja a chipgyártás egy köztes termékét tartja a kezében (forrás: David Hammersen/picture alliance via Getty Images)