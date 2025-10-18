Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Flórián tér déli hídjának és a csatlakozó támfalszakaszainak a felújítása, ugyanis a kivitelező október 16-án nekilátott a felüljáró aszfaltozásának, ami várhatóan jövő hét első feléig tart. Ezután következik még többek között a szegélyek mentén beépített öntött aszfalt vízelvezető sávok kialakítása, az útburkolati jelek felfestése, valamint a hiányzó acél hídtartozékok – például a szalagkorlát – felszerelése.

A munkák befejeztével, várhatóan október 31-én elkezdődik a déli hídrész műszaki átadás-átvételi eljárása: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szakemberei, a műszaki ellenőrök és a leendő kezelő, illetve üzemeltető cégek alaposan átnézik a területet, és ha szükséges, javításokat kérnek. Kisebb helyszíni munkák még történhetnek az ellenőrzési folyamat során, amelynek a lezárását követően következhet a híd ideiglenes forgalomba helyezése.

Ez azt jelenti, hogy előreláthatóan a tél beköszöntéig elindulhat a közúti forgalom a Szentendrei úton a megújult felüljárón Pest irányába.

Ezzel egy időben a kivitelező azonnal elkezdi a felújtás második üteméhez – az északi híd felújításához – kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnika kialakítását.

A szükségszerű forgalomkorlátozások miatt a BKK azt kéri az arra közlekedőktől, hogy – lehetőségük szerint – a felújítás ideje alatt előnyben részesített közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. A gépjárművel közlekedőknek ajánlott a Flórián teret elkerülve, másik útvonalon megközelíteni úti céljukat.

A BKK a Flórián téri felüljáró felújításának második ütemére is széles körű tájékoztatással készül: a felújításról, valamint az ahhoz kapcsolódó lezárások és terelések részleteiről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon lehet tájékozódni, és a BKK Info mindennap megosztja a legfrissebb tudnivalókat.