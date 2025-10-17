A 2022-ben alapított AO Racing istálló egyik alapelve, hogy a motorsportot úgy is lehet professzionális szinten űzni, ha nem vesszük magunkat véresen komolyan. Ezért a különböző nemzetközi és regionális hosszú távú szériákban versenyző csapat szokatlan dekort talált ki autóinak: Porsche 911 GT3-asukat dinoszaurusznak öltöztették, az Oreca LMP2-est pedig sárkánygrafikával látták el – az előbbi így lett Rexy (azaz Tyrannosaurus Rex), az utóbbi pedig Spike, de nevezik Roxynak is, mert az rímel a Rexyre.

A filozófia bejött, Roxy tavaly a második helyen végzett Le Mans-ban, Rexy pedig megnyerte az IMSA WeatherTech bajnokságot GTD PRO géposztályban.

Ezt megünneplendő, a csapat egyik alapító tulajdonosa, Gunnar Jeannette különleges kivitelű autót rendelt a Porsche Sonderwunsch programjától – olyat, amelyik a lehető legtöbb részletében emlékezteti a bajnok versenyautóra.

Az alapot minden idők leginkább kiélezett közúti 911-ese, a 911 GT3 RS (4,0 literes szívómotor, 525 LE, 465 Nm, 3,2 mp 0-100 km/órára, 296 km/óra végsebesség, 100 millió Ft körüli vételár) adta.

Porsche Sonderwunsch Az 1978-ban alapított, azóta jelentősen kibővített program az új és veterán Porschék tulajdonosai számára kínál lehetőséget, hogy egyedi elképzeléseiket gyári minőségben valósítsák meg. Az „egyedi” jelen esetben egy széles skálát takar, az exkluzív fényezéstől kezdve az egyetlen példányban megépített különlegességekig.

Kívülről nem sokat tettek hozzá a gyári alapállapothoz, a matt feketével ellenpontozott harsányzöld fényezés alighanem eleve népszerű kombináció a modell vásárlóinak körében – persze a dínós tematika miatt itt extra jelentést nyer a tónus, viszont ellenálltak a kísértésnek, és nem festettek fogakat a légbeömlő köré.

Igazán az utastérben engedték szabadjára képzelőerejüket a tervezők. A bőrrel és szintetikus kárpitanyaggal borított ülések kontúrjait méregzöld öltésekkel rajzolták ki. A műszerfalon az AO Racing logója mellett annak a három versenypályának (Laguna Seca, Detroit és Indianapolis) a nyomvonala látható, ahol 2024-ben győzött Rexy. A küszöbökön a (részben megvilágított) IMSA emblémája mellett a „GTD Pro Champion 2024” felirat emlékezteti az autó jelentőségére az utast.

A legcukibb ugyanakkor a fejtámaszba nyomott dinoszaurusz-grafika, amely egyben a csapat filozófiáját is tükrözi – egy közúti versenyautó is ellazulhat egy kicsit.

Van egyébként egy olyan, abszolút egyedi részlete a kocsinak, amelyet nem Jeannette rendelt meg. Kiderült, hogy a Sonderwunsch nevű program tervezői közül többen is elhivatott Rexy-szurkolók, így nemcsak szívvel-lélekkel végezték a munkát, hanem átadás előtt engedélyt kértek az ügyféltől, hogy aláírásukkal lássák el a kocsit – így most az alkotók szignója ott látható a motorházfedél alatti műanyag panelen.

Vannak dínós Porschék, és vannak oroszlánosok…