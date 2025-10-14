A Nemzetközi Motor Filmdíj (International Motor Film Awards, IMFA) keretében a világ autós és motoros tematikájú alkotásait mutatják be, amelyek több kategóriában is versenyeznek.

A díjátadót London ikonikus helyszínén, az Alexandra Palace-ban rendezték meg, ahol idén olyan produkciók és világsztárok is szerepeltek a programban, mint Brad Pitt Forma-1-es filmje, vagy a legújabb Mission: Impossible.

A zsűriben ezúttal is elismert szakemberek foglaltak helyet: az Oscar-díjas kaszkadőrkoordinátor Vic Armstrong (Indiana Jones, James Bond), az egykori Top Gear ikonikus alakja, Ben Collins („The Stig”), valamint Tiff Needell autóversenyző és televíziós műsorvezető.

Varga Sébastien diplomafilmje, a Poros utakon két díjra is esélyes volt: a Legjobb Diákfilm és a Legjobb Operatőri Munka kategóriában is jelölték. A zsűri döntése szerint a Legjobb Diákfilm díját érdemelte ki. A 11 perces rövidfilm két régi barát történetét meséli el, akik ismét rajthoz állnak öreg Ladájukkal, hogy megdöntsék a rekordot, s hogy ezzel a profi ligába is beléphessenek.

A díj különlegessége, hogy nemcsak a rendezői és kreatív teljesítményt díjazza, hanem az autós jelenetek mögött dolgozó technikai szakemberek – kaszkadőrök, operatőrök – munkáját is.