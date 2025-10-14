Az emberek többsége nem azért vásárol használt autót, mert szeretik, hogy valaki már vezette előttük a kocsit, hanem azért, mert olcsóbb, mint az új. Az értékvesztés természetes dolog, egyes egzotikus típusoktól eltekintve az idő és a kilométerek előre haladtával egyre kevesebbet ér az autó.

Az azonban, hogy mennyivel, típusonként változik. Vannak autók, amelyek remekül tartják az értéküket, mások mélyrepülésbe kezdenek, amint kigurulsz velük a szalonból. Ha új autót vásárolsz, értelemszerűen az előbbi kategória a jó számodra, ha viszont használtat, érdemes lehet az utóbbiak közül válogatni.

A brit What Car? magazin a nyilvánosan hozzáférhető árajánlatok alapján összeállította azoknak a modelleknek a listáját, amelyekhez a legjutányosabban juthatsz hozzá, ha az első forgalomba helyezést követő harmadik évben vagy később vásárolod meg. A dolog hátulütője, hogy az értékvesztés nem áll meg nálad, az üteme viszont lassulni fog, így összességében még mindig jól járhatsz anyagilag – feltéve persze, hogy megfelelő műszaki állapotú példányt vásárolsz, és olyan típust választasz, amelynek megbízhatóság terén nincs rossz híre.

Az alábbi táblázatban szereplő értéktartási adatok kifejezetten a brit piacra vonatkoznak, így bizonyos eltérések elképzelhetők a hazai használtautó-kereskedelemben – az itt leírtakat ne vedd készpénznek, inkább tekintsd amolyan iránymutatónak.

Értéktartás 3 év / 50 ezer km után