A szombathelyi Városháza közvetlen közelében, a Bejczy István utcai gyalogátkelőhelyen ütközött nagymotorkerékpárral egy roller. Az utóbbi hátsó kerekénél találta el a Yamahát, olyan erővel, hogy vezetőjével együtt felborította azt.

A sisak nélkül közlekedő rolleres átzuhant a motorkerékpáron, de csodával határos módon ő úszta meg enyhébben az ütközést, míg a motor vezetője az előzetes orvosi vélemény szerint láb- és mellkas-sérüléseket szenvedett.

A 112press.hu úgy tudja, a rendőrségnek a vizsgálat során több kamerafelvétel is a rendelkezésére áll majd. A közterületet figyelő kamerán kívül a motoron is volt menetrögzítő kamera.

A rolleres nem haladhatott volna a járdán, kijelölt gyalogátkelőn (zebrán) pedig mindennemű járművel csak leszállva és tolva szabad áthaladni. A zebrára egy bokor takarásából hajtott rá.