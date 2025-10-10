Október 14-től várhatóan október 18-ig az M3-as autópálya városból kifelé vezető oldalán, a Szerencs utcai csomópont környékén útfenntartási munkákat végeznek több ütemben.

Az ötnapos kivitelezés ideje alatt nappal és éjszaka is egy sávot zárnak le, két sávon folyamatosan biztosított lesz a közlekedés. A korlátozásokkal érintett szakasz a Szerencs utca előtt mintegy 200 méterrel kezdődik, és a Kozák téri felüljárót elhagyva ér véget.

Ezen a területen több ütemben korlátozzák egy-egy rövidebb szakasz forgalmát. A Szerencs utcai csomópontban nem lesz munkavégzés, a keresztirányú közlekedés biztosított marad.

Az M3 bevezető centrum felé vezető oldalán a Kozák téri felüljáró javítása zajlik, amire egy kamion okozta sérülés miatt van szükség. Emiatt a felüljáró környezetében három helyett kettő sávon tud haladni a forgalom napközben, éjszakánként időszakosan egy sávon lehet közlekedni. A károsodott felüljárórész helyreállítását a Budapest Közút megbízásából vállalkozó végzi várhatóan még egy hónapig.