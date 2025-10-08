Habár recseg-ropog a cégcsoport, mégis csak összetart a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség, és kihasználják a közös fejlesztésből adódó szinergiákat. Azt eddig is tudtuk, hogy a Renault és a Dacia a felszín alatt egy sor közös technológiát használ, a padlólemeztől a hajtásláncokig. Azt is, hogy a Mitsubishi átcímkézett Renault modellekkel tért vissza Európába, pont úgy, ahogy a Dacia egyes piacokon Renault emblémát vett magára.

6 fotó

Az viszont új, hogy a Nissan épített egy kis SUV-ot, a Tektont, ami egy átmaszkírozott Dacia Duster.

Persze más az orra és a fara, és egyéb eltérések is vannak, de a motorházfedél és a teljes karosszéria egy az egyben jött át a pitesti gyártású modellből, ahogy a hátsó szélvédőt oldalról és felülről keretező aerodinamikai elem is.

Ami viszont változott, az ízlésesen változott. A kerékívekről eltűnt a műanyag burkolat, a tetősín krómozott, a hűtőmaszk fölött széles LED-sáv köti össze a Nissan Patrolt idéző nappali fényeket.

A motorházfedél belépő élére és az – egyébként lecserélt – csomagtérfedélre hatalmas betűkkel írták fel a modell nevét.

A Tektont egyébként C-SUV-ként (sőt: prémium C-SUV-ként) kategorizálja a Nissan, míg a Duster Európában egyel kisebb méretosztályban (B-SUV) versenyez, távol a prémium szegmenstől.

Ebben nincs turpisság, csak annyi, hogy a Tekton piacán máshol húzódnak a határok: a Nissan újdonsága ugyanis kizárólag Indiában lesz kapható.

A műszaki részleteket hamarosan közli a gyár. Nem lennénk meglepve, ha a kínálatban egy dízelmotor is megjelenne, Indiában ugyanis a mai napig hatalmas (bár már csökkenő) piaca van a gázolaj-üzemű személyautóknak.