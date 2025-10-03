Öt éve nem volt akkora dobása a Ladának, mint az új népautó, az Iskra, mely a Granta utódjaként lép be az orosz márka kínálatába. Már tavaly bemutatták, de csak idén júliusban kezdődött az értékesítése: a 90 lóerős, kézi váltóval szerelt alapmodell már 1,25 millió rubelért – átszámítva nagyjából 5 millió forintért – kapható.

Ami miatt különösen nagy feneket kerítenek a szedán és kombi kivitelben is elérhető típusnak, hogy a togliatti üzemből átszállított, már lefestett karosszériát, valamint az előszerelt alkatrészeket Szentpéterváron, az orosz-ukrán háború hatására a legtöbb márkával egyidőben kivonult Nissan egykori gyárában rakják össze. A napokban az AvtoVAZ arra is fényt derített, hogy a szériagyártás kezdete előtt milyen teszteken kellett állnia a sarat az Iskrának.

Így néz ki a Lada Iskra gyártása – a képre kattintva galéria nyílik:

Ugyan a gyári garanciája 3 évre vagy 100 ezer kilométerre terjed ki, a Lada az új modelljét 6 évnyi és 150 ezer kilométernek megfelelő igénybevétellel nyúzta úgy, hogy az extrém orosz körülményeket is kibírja – írja az Autonews.ru.

Amellett, hogy sós vizes medencében, sós permetes kamrában és klímakamrában elvégezték a korrózióállósági teszteket, a Ladánál egy új, tartós napsütést szimuláló berendezés segítségével még azt is lemodellezték, hogyan reagál arra a karosszéria, ha huzamosabb ideig a szabad ég alatt áll. A lámpák a jármű körül a levegőt 40 Celsius-fokosra melegítették fel, magát a járművet pedig 80 Celsius-fokosra. Az eredmények alapján kívül és belül is tartósabbá tették a műanyag alkatrészek kialakítását, „ami a jármű tartósságát is növelte”.

Mind a szedán-, mind a kombiváltozat esetében 11 hétig tartott a teszt, összesen 28 prototípus vett részt benne. Ahhoz külön robotot vetettek be, hogy a vezető oldali ajtót és a csomagtérajtót nyissa és csukja be: az előbbinél 146 ezer, míg az utóbbi esetében 26 ezer alkalommal csinálták végig a folyamatot. 300 autó legyártásával 84 töréstesztet is elvégeztek; az orosz autógyártó által átfogónak vélt teszt eredményei alapján az Iskra magas szintű védelemmel bír.

