A Google Térkép a legnépszerűbb navigációs alkalmazások egyike, csakúgy, mint a Waze, ami 2013 óta úgyszintén a Google alá tartozik. Rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik, közéjük tartozik az Utcakép (Street View), melynek segítségével a felhasználók vizuálisan térképezhetik fel maguknak az utakat és utcákat.

Ugyanakkor nagy hiányosságként róható fel, hogy nincs lehetőség váltogatni az utcaképek és a műholdképek között, ám hamarosan ezen változtathat a Google – számolt be a fejleményről az Android Authority. A szakportál szerint az amerikai multinacionális technológiai vállalat már dolgozik az úgynevezett Légi nézet fejlesztésén, aminek keretében ez egy gombnyomással megoldható lesz.

Az új gomb egyelőre nem látható a felhasználók számára, de az alkalmazás 25.39.07-es változatában rövidesen elérhetővé válhat. Az Android Authority már az éles bevetés előtt kipróbálhatta:

Az első benyomások alapján valóban nagy könnyebbséget jelenthet majd a felhasználóknak, és bár lényegében a műholdkép közeli felülnézetéről van szó, az újítás a 2D-s és a 3D-s térképekkel egyaránt kompatibilis. További előnye, hogy még azt is megjegyzi a Google Térkép, hogy az utcaképen milyen irányba tartottunk az átváltás előtt.

