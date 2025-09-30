A Honda és űrkutatási partnere, az Astrobotic együttműködési megállapodást írt alá méretezhető holdbéli energiaszolgáltatási megoldások kifejlesztésére.

A Honda saját, korábban már bemutatott megújuló hidrogén tüzelőanyag-cellás (RFC) technológiáját hozza a kooperációba, míg az Astrobotic a függőleges szolárcella-technológiáján (VSAT) alapuló LunaGrid elektromos hálózattal járul hozzá a projekt sikeréhez. A feladat a két rendszer integrálása: az utóbbi által megtermelt elektromos energiát az előbbi segítségével tárolnák.

A Honda RFC rendszere képes napenergia és víz felhasználásával folyamatosan oxigént, hidrogént és elektromos áramot előállítani. Amikor a Holdon nappal van, az RFC rendszer hidrogént fejleszt, amiből aztán éjjel áramot állít elő. A folyamat mellékterméke víz, amelyet a Honda nagy nyomású víz elektrolizáló rendszerébe táplálnak vissza, és ezzel energiakört hoznak létre.

Mindez azért fontos, mert a Hold bármely adott pontján két földi héten át van nappal, és aztán két héten át éjszaka, azaz jelentős mennyiségű energia biztonságos és tartós tárolására van szükség.

Az Astrobotic által tervezett, méretezhető energetikai infrastruktúra, a LunaGrid szolgálna a holdi kolóniák áramellására. Ebbe a fent említett VSAT szolárrendszerek táplálnák be az áramot, méretezéstől függően 10 vagy 50 kW teljesítménnyel.

A két cég most azt igyekszik megállapítani, hogy egyes holdi környezetekben milyen energiaigény merülhet fel, és ez milyen energia-termelési és -tárolási követelményeket támaszt. Fontos emelett a két rendszer kompatibilitásának a megteremtése, szoftveres és hardveres szinten egyaránt.

A Honda RFC rendszer hatalmas előnye, hogy a holdi éjszaka során folyamatosan tud elektromos energiát biztosítani, ami az alapja bármilyen emberi kolónia, vagy kereskedelmi, ipari tevékenység kialakításához.

A kísérlet során egy teljes évnyi napfény-profilt szimulálnak, összhangban a Hold adott pontjaira eső napenergia mennyiségével. Ennek alapján lehet meghatározni, hogy hova és milyen mennyiségben telepítsék az Astrobotic napelem-tornyait, és azok mellé milyen méretű regeneratív tüzelőanyag-cella kötegeket építsenek.

