Egy elfeledett Ferrari F355 Berlinettáról van szó, amelyet amerikai izomautók és más veterán járművek hosszú sorai vettek körül. A csendbe és elhanyagoltságba burkolózó birtok tele volt különféleképpen leromlott állapotú autókkal: a teljesen lapos gumiabroncsoktól a megrepedezett és korrodált festésig minden arra utalt, hogy ezeket a kocsikat évek óta senki sem tartotta karban.

A Ferrari hamar felkeltette a felfedezők figyelmét. A főépület közelében, egy szakadt ponyva alatt megbújva az olasz szuperautón már a hanyatlás egyértelmű jeleit vették észre: a felhólyagosodott festék és az előrehaladott korrózió több helyen egyértelműen mutatkozott.

A Ferrari körül több tucat másik klasszikus autó tette teljessé a képet: Pontiac Trans Amek, Ford Mustangok és Range Roverek, némelyiken még mindig külföldi rendszámtábla és az Amerikai Autóklub brit (UK) matricái voltak láthatók, ami egy aktív, nemzetközi gyűjtőre utal.

Ezen izomautók közül sokat szabályos sorokba rendeztek, mintha egy kiállításra parkoltak volna le velük, de az évek során egykori önmaguk puszta árnyékává degradálódtak, penészes belsővel és rozsdás karosszériával. Némelyiket több mint egy évtizede nem helyezték forgalomba, míg másokon még látszottak a korábbi karbantartás nyomai, mielőtt a birtok teljesen az enyészeté lett. A teljes felfedezőutat és az F355 Berlinetta elszomorító állapotát a Stringer Media YouTube-csatornája dokumentálta.