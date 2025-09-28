Egy diósdi kerékpáros által a Bp-i Autósok közösségének eljuttatott felvétel tanúsága szerint egy közlekedési konfliktus durva tettlegességig fajult augusztus 19-én. Az eset egy előzéssel indult, amelyet a biciklis szóban kommentált.

Erre a Renault sofőrje veszélyes büntetőfékezéssel reagált, majd egy rövid szóváltás után az autó egyik utasa az ablakon kihajolva vízzel öntötte le a kerékpárost. A közösségi médiában máris “büntetőlocsolásnak” elkeresztelt jelenség a videó tanúsága szerint a kerékpáros megjegyzését követően eszkalálódott.