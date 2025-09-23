Nyáron tette közzé a Škoda, hogy 800 darab erejéig matt szürke színben is gyártja sportos szabadidőjárművét, az Elroq RS-t. Ez vadonatúj opció a cseh márkánál, először próbálkoztak matt festéssel. A dolog egyáltalán nem olyan egyszerű, mint gondolnánk, ezért a cég most bepillantást nyújt a gyártás kulisszatitkaiba.

A matt megjelenést egy speciális, áttetsző fedőréteggel érik el, amelybe különleges mattító adalékot kevernek. Ez többek között szilícium nanorészecskéket tartalmaz, amelyek a fedőréteg legtetejére ülnek ki, és ahelyett, hogy visszavernék a beeső fényt, több irányba szórják azt szét.

A fényezés maga ugyanazon a gyártósoron történik, mint a hagyományos, magas fényű színek esetében. A technológia bevezetése megtörtént, tehát mostantól tehát elvileg bármilyen színből tudna matt kivitelt készíteni a Škoda. Ez azonban csak elmélet: egyrészt nem minden szín mutat jól ebben a kivitelben (ez már az Elroq RS projektje során kiderült), másrészt fontos, hogy a fényezés és a műanyag elemek színe és fénye jól passzoljon egymáshoz, akár úgy, hogy harmonizálnak, akár úgy, hogy markáns kontrasztot alkotnak. A „hasonló”, a „majdnem azonos” a megjelenés halála.

Valóban a leggyorsabb, de nem egyedül… A Škoda Elroq RS két villanymotorja együtt 250 kW, azaz 340 LE csúcsteljesítményre képes. Ez pontosan megegyezik a Škoda Enyaq RS rendszerteljesítményével. Mivel pedig az azonos műszaki alapokra épülő, pontosan egyforma tengelytávú típusok menetkész tömege között jóformán nincs különbség (2229 vs 2236 kg) ugyanúgy 5,4 másodperc alatt érik el álló helyzetből a 100 km/órát.

A matt fényezés elvileg ellenállóbb a hagyományos festékeknél, a gyakorlatban azonban komoly ajánlásokat tesz vele kapcsolatban a Škoda. Nem illik fóliázni vagy matricázni, és nem tesz neki jót a polírozás, a viaszolás, illetve a viasztartalmú tisztítószerek használata.

Ezért volt az, hogy amikor az elkészült matt ezüst Elroq RS modelleket szállításra készítették elő, nem használhatták a szokásos fóliázást, amely a tréleren, vonaton óvja a menetszélben szálló porszemektől, a felverődő kavicsoktól, madárpiszoktól a karosszériát. Ehelyett az egész karosszériát befedő kabátot húztak minden egyes autóra – a Škoda ezt „fürdőköpenynek” nevezi, és a megoldást elnézve van is benne valami.

Egyébként a magyarországi Škoda-importőr tájékoztatása szerint a matt szürke Elroq RS elvileg még rendelhető, de az online konfigurátorban nincs fenn, mivel nem állandó az elérhetősége. Ha ilyen autót szeretnél, fáradj be egy márkakereskedésbe, és ott tájékoztatnak az aktuális lehetőségekről.

Azt tudtad, hogy létezik olyan gyári fényezés az autóiparban, amelynek a felárából kis híján megvehetnéd a 23 millió forintos Skoda Elroq RS-t?