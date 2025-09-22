Idén harminchat éves a Mazda MX-5, amelyet az évek során többször is Guinness-világrekorderré koronáztak, mint a világ legnagyobb számban eladott roadsterét. Pedig a koncepció nem volt új, épp csak olyankor rukkolt elő vele a Mazda, amikor a receptet kitaláló, eredeti sportautók már eltűntek a piacról, a nagyközönség pedig kezdett belefáradni a helyükbe emelt monstrumokba.

Az MX-5 (egyes piacokon Miata) alapgondolatát nem lehet egyetlen emberhez kötni, de vannak kulcsfigurák a történetben. Ilyen volt Bob Hall amerikai autós újságíró, Jamamoto Kenicsi főmérnök, és Matano Cutomu, azaz Tom Matano, a Mazda észak-amerikai leányvállalatának formatervezési igazgatója.

18 fotó

Matano-szan rajongott az amerikai autós kultúráért, meg úgy általában az autókért, és bár az utókor elsősorban az MX-5 formavilágának megalkotójaként emlékszik rá, neki köszönhetjük a legutolsó RX-7-est is – sőt, 1983 előtt a General Motors észak-amerikai és ausztráliai részlegeinél, majd Európában, a BMW-nél is dolgozott, így aztán távolról sem nevezhető egyslágeres sztárnak.

Tom Matano 2025. szeptember 20-án halt meg, a halál okát nem hozta nyilvánosságra családja. Október 9-én lett volna 77 éves. Főműve mellett velünk marad élete jelmondata, az ‘Always Inspired”, azaz „mindig találj ihletet”.

A Mazda MX-5 első generációja (NA) 1989 és 1997 között készült, klasszikus bukólámpával. Utódját (NB) 2008-ig gyártották, ezen belül volt két év, amikor turbómotorral: erre sem előtte, sem azóta nem került sor. A harmadik generációs (NC) MX-5 nagyobb volt elődeinél (számos fődarabját az RX-8-tól kölcsönözte), és ez volt az első típus, amely nyitható keménytetővel is készült. A 2015 óta készülő, jelenlegi ND széria ismét kecses és filigrán szerzet, nyitható keménytetős kiadása a helyén maradó B oszlop miatt inkább targa, mint klasszikus roadster.

Nyitóképünk forrása: Facebook / Tom Matano

Megjött a kedved? Alább megtudhatod, mire figyelj, ha használt MX-5-öst vennél!