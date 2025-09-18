Egy új felmérés szerint a magyar autós társadalom többsége óvatosan, sőt kifejezetten bizalmatlanul közelít az elektromos autózáshoz. A Kovács Autóalkatrész Kft. kutatása szerint a legtöbben nem vennének villanyautót, és nem bíznak sem a technológiában, sem az infrastruktúrában. Az ellenállás hátterében azonban nem ideológiai, hanem nagyon is gyakorlati félelmek állnak.

A válaszadók közel 96 százaléka jelenleg nem használ sem elektromos, sem hibrid járművet. Továbbá 78 százalékuk nem örülne, ha a jövőben kizárólag villanyautók közlekednének az utakon.

A félelmek közül kiemelkedik a hatótávolság korlátozottsága (76,8%), valamint az akkumulátorok élettartama (65,3%). Emellett minden harmadik autós jelentős problémának tartja a szervizhálózat hiányosságait is.

A kutatás szerint a vásárlási hajlandóság kifejezetten alacsony. A megkérdezettek 60 százaléka legfeljebb tízmillió forint alatti összeget szánna egy elektromos autóra, míg 27,8 százalékuk egyáltalán nem költene rá. A középkategóriás modellek (10–15 millió forint) iránt csupán a válaszadók 11,7 százaléka mutatna érdeklődést.

Az autósok többsége csak akkor lenne hajlandó váltani, ha az elektromos járművek ára a belső égésű motorosok szintjére csökkenne. Az állami támogatás ugyan segíthet, de önmagában nem oldja meg a bizalmi és infrastrukturális problémákat.

A felmérésből kiderült, hogy a környezetvédelmi szempontok jelenleg csak másodlagosak a vásárlási döntésekben. A válaszadók 39,4 százaléka közepesen tartja környezetbarátnak az elektromos autókat, míg alig több mint tíz százalékuk látja őket teljes mértékben „zöldnek”. Minden hatodik autós egyáltalán nem hisz a villanyautózás környezetvédelmi előnyeiben.

Az akkumulátor amortizációja szintén aggasztja a hazai sofőröket: a megkérdezettek több mint 83 százaléka számol a költségekkel. Emellett sokan az otthoni szervizelés kockázatait is hangsúlyozták: 65 százalékuk szerint az elektromos autók karbantartása egyenesen veszélyesebb, mint a hagyományos járműveké.

Az elektromos autók egyre nagyobb hatótávot kínálnak, és a töltőhálózat is folyamatosan fejlődik, mégis sok sofőr fejében ott motoszkál a kérdés: mi történik, ha útközben teljesen lemerül az akkumulátor?