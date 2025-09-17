Vizsgálatot kezdeményezett az USA nemzeti közlekedésbiztonsági hivatala, az NHTSA, miután több bejelentést kaptak arról, hogy a felhasználók képtelenek voltak kinyitni Teslájuk ajtaját.

A probléma a jelek szerint a 2021-es modellévi Tesla Model Y típusokat érinti: mintegy 174 ezer autót vontak be a vizsgálatokba, írja a Reuters.

A hivatal kilenc egymástól független bejelentést kapott szülőktől, akik az autóból kiszállva nem tudták kinyitni a hátsó ajtót, hogy kiengedjék onnan a gyerekeket. A kilenc esetből négyben a szülők végül kénytelenek voltak betörni az ablakot, hogy kiszabadítsák a hátul ülőket.

Jelen fázisban még nincs szó visszahívásról, a vizsgálat célja pont annak a megállapítása, hogy szükség lehet-e az összes, potenciálisan érintett jármű felülvizsgálatára vagy átalakítására.

A Tesla belül mechanikus ajtónyitó szerkezettel is felszereli ajtóit, a gyerekek azonban nem biztos, hogy képesek működtetni azokat.

Az előzetes vélemény szerint a rendszer alacsony tápfeszültsége okozhatja a problémát. A panaszosok azonban nem számoltak be arról, hogy bármilyen riasztást kaptak volna a 12V-os akkumulátor alacsony feszültségéről.

A Tesla Model Y azóta megújult; arról nincs tudomásunk, hogy a fent vázolt probléma a ráncfelvarrott modelleknél is felmerül-e: